Даниэль Кнудсон (Danielle Knudson) и её инстаграм аккаунт | фото

Эта канадская девушка - модель GUESS, она украшает множество рекламных объявлений и постеров. Если вы не узнаете ее, не волнуйтесь - подписывайтесь на нее в Instagram, и вы узнаете ее очень хорошо!

Этим утром мы с ней пили кофе. Джонни Кэш. На вопрос о его описании рая ~ ☕️ Фото: @alextmarshall.

Репост @standamerhout для @esquireczech 🤍 Цветной или черно-белый?

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